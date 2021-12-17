У Львові врятували чоловіка, у якого відмирали органи після коронавірусу

У Львові медики врятували 68-річного чоловіка зі Стрия у якого діагностували унікальний випадок хірургічного ускладнення коронавірусної інфекції. Зараз з чоловіком все гаразд. Про це повідомляє перше територіальне медичне об’єднання міста Львова на своїй сторінці у Facebook.

Так, 68-річний Володимир майже вилікувався від коронавірусу. Та йому не давали спокою раптові гострі болі у животі. КТ показало – його стан свідчив про поступове відмирання частинок одразу трьох органів – нирок та селезінки. Таке хірургічне ускладнення коронавірусної інфекції у світі називають мультифокальним тромбозом ниркових та селезінкових артерій.

Лікарі кажуть, що це поодинокі випадки у світовій медичній практиці. Звіт про такі ускладнення та огляд відповідної літератури зробили у найстарішому медичному закладі штату Флорида – Медичній школі Міллера університету Маямі.

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У лікарні зазначили, що такі випадки трапляються через те, що Covid-19 має специфічний вплив на організм. Він руйнує ендотелій – внутрішню вистілку кровоносних судин. Так, через згущення крові утворюються тромби. Вони ж блокують кровопостачання до органів, призводячи до поступового припинення їхніх функцій.

У Першому територіальному медичному об’єднанні розповіли, що на момент встановлення діагнозу фахівцям вдалося обмежитися лише медикаментозним лікуванням.

За допомогою спеціального апарату інфузомату препарати для розрідження крові рівномірно та цілодобово вводяться пацієнту. А найсучасніший апарат контролю системи гемостазу – тромбоеластометр Rotem дозволяє в автоматичному онлайн режимі регулювати необхідне дозування ліків, підбирати їх комбінацію та контролювати процес лікування.

Зараз розвиток ускладнення призупинено. Після двох тижнів лікування Володимира виписано додому. Проте чоловік і надалі перебуватиме на спостереженні у спеціалістів.

Лікарі нагадують, що останні хвилі коронавірусу є дедалі агресивнішими, призводячи до ускладнень. А саме: уражень серцево-судинної та нервової системи, головного мозку, панкреатиту, плевриту, пневмоній тощо.