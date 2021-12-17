Половина українців готова захищати країну від РФ, – опитуваня

Половина українців заявила, що чинитиме опір, якщо Росія нападе на їхнє місто або село. Зокрема кожен третій готовий робити це зі зброєю в руках. Про це йдеться в результатах всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 3-11 грудня.

У грудні 2021 року КМІС під час опитування ставив респондентам запитання: «У разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії у Ваше місто чи село, чи вдалися б Ви до якихось дій і якщо «так», то яких саме?». Загалом, результати опитування засвідчують, що українці чинитимуть опір російським інтервентам.

У цілому, кожен третій респондент – 33,3% – готовий чинити збройний опір. Готові опиратися шляхом участі в акціях громадянського опору – 21,7%. Загалом, одним або іншим способом чинити опір готові 50,2% українців.

Серед інших опцій – виїхали б у більш безпечний регіон – 14,8%, виїхали б закордон – 9,3%, нічого б не робили – 18,6%. Ще 12,1% не визначилися із відповіддю, а 1,1% відмовилися відповісти на запитання.

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У регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 60,5% на Заході до 37,2% на Сході. Готовність чинити збройний опір – від 39,7% на Заході до 25,6% на Сході.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опиутвання 3-11 грудня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням).

Опитали 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

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