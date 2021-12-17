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Проблема з дефіцитом вугілля в Україні вирішена, – Шмигаль

Андрій Котенський

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проблема дефіциту вугілля в Україні наразі вирішена. Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише УП.

«Щодо наявності вугілля. Наразі баланс позитивний: ми видобуваємо та імпортуємо в сумі 2 млн тонн в місяць при споживанні 1,7 млн тонн в місяць», – заявив Шмигаль.

За словами прем’єра, з вугіллям наразі проблематика вирішена, за інформацією Міненерго.

«Щодо запасів газу – їх абсолютно вистачає, аби спокійно пройти опалювальний сезон», – додав очільник уряду.

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Як пише УП, Служба безпеки листом до уряду від 8 грудня попередила про загрози зупинки тепло- та електропостачання населення через дефіцит вугілля. З початком опалювального сезону в Україні ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ погіршилася.

В Україні на 13 грудня на жодній теплоелектростанції не дотримано мінімальних вимог щодо запасів вугілля.

Кабінет міністрів готує сценарій, за якого теплоелектростанції та теплоелектроцентралі за потреби переведуть на роботу зі 100% використанням газу.

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