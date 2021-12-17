НАЗК викликає Шкарлета за недостовірності у декларації

Національне агентство із запобігання корупції викликає міністра освіти і науки Сергія Шкарлета через ознаки недостовірних відомостей у його декларації. Про це йдеться в Телеграм-каналі НАЗК.

З 20 до 24 грудня НАЗК запрошує 15 осіб для надання пояснень про можливі порушення вимог Законів України «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні». Зокрема, міністра освіти й науки України Сергія Шкарлета чекають 23 грудня об 11:00 год.

Питання до декларації міністра та інших посадовців у НАЗК виникли ще у середині листопада.

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За даними агентства, у деклараціях вказали недостовірні дані на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів (від 227 тис. гривень до 1,1 млн гривень).

Також НАЗК через ознаки недостовірних відомостей у декларації запрошує таких осіб:

Андрій Глазков, перший заступник Голови Державної служби морського та річкового транспорту України — 22 грудня, 10:00–12:00;

Владислав Петренко, колишній керівник апарату Лохвицького районного суду Полтавської області — 22 грудня, 11:00–15:00;

Крім того, через невиконання законних вимог НАЗК запрошується:

Алла Лобур, керівник Приватного сільськогосподарського підприємства ім. Ватутіна — 20 грудня, 11:00–13:00;

Ігор Носач, керівник Громадської організації «Антонівська громадська рада» — 22 грудня, 11:00–13:00;

Також через несвоєчасне подання декларації запрошуються такі особи:

Олександр Льовкін, колишній слідчий слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області — 21 грудня, 10:00;

Діана Міщук, колишній слідчий Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області — 21 грудня, 11:00;

Станіслав Немелянський, колишній слідчий слідчого відділу Березанського відділу поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області — 21 грудня, 12:00;

Василь Шум, колишній слідчий Головного управління Національної поліції в Київській області — 22 грудня, 11:00;

Світлана Фурманюк, колишній слідчий слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області — 22 грудня, 11:00.

Катерина Чупріна, колишній начальник відділу Головного управління Держспоживслужби в Херсонській області — 23 грудня, 10:00;

Роман Графченко, колишній дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області — 23 грудня, 11:00;

Крім того, через несвоєчасне подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані запрошується Сергій Прокопенко, колишній слідчий слідчого відділу відділу поліції № 1 Пологівського відділу поліції — 22 грудня, 14:00.

Також 21 грудня через невиконання законних вимог НАЗК запрошується Олег Невада, керівник політичної партії «Наш край».

Щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, для надання пояснень 24 грудня запрошується керівник політичної партії «Відродження» Людмила Кошара.

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