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Львів’ян кличуть у Гарнізонний храм на виставку реліквій Середньовіччя

Аліса Белей

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Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла запрошує подивитись на виставку артефактів 12-13 століття. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив настоятель храму отець Тарас Михальчук.

Так, львів’ян запрошують у Гарнізонний храм, що на вул. Театральній, 11. Там  у неділю, 19 грудня, о 10:30 відбудеться відкриття виставки артефактів 12-13 століття. На виставці будуть представлені: давні листівки із зображенням храму та церковні стародруки датовані 17 століттям.

Нагадаємо, цьогоріч Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла святкує 10-ту річницю відкриття і запрошує подивитись на унікальні фрески Франциска Екштайна, реставрацію яких завершили нещодавно.

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Також, як виглядають унікальні фрески Гарнізонного храму після шестирічної реставрації можна подивитися тут.

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Фото – з мережі Інтернет

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