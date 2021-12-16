Три львівські університети увійшли до рейтингу кращих у Європі та Середній Азії

Опублікували щорічний список кращих університетів країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2022 рік (QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022). До рейтингу увійшли три львівські виші. Про це йдеться на урядовому порталі.

Рейтинг уклав глобальний науково-дослідний консультаційний центр QS Quacquarelli Symonds. До переліку віднесли 450 кращих закладів вищої освіти, зокрема 41 – з України.

До списку потрапили три львівських виші. Зокрема, 106 місце посів Національний університет «Львівська політехніка», 191 місце – Львівський національний університет імені Івана Франка та 251-300 – Національний лісотехнічний університет України.

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Директор аналітичного центру QS Quacquarelli Symonds Бен Саутер повідомив, що кількість українських закладів вищої освіти серед найкращих у Східній Європі та Центральній Азії зросла до 41, що є абсолютним рекордом в історії даного регіонального рейтингу. Водночас присутність України у топ-100 рейтингу скоротилася з чотирьох до трьох університетів на фонi загального зниження їхніх репутаційних та наукометричних показників.

Для складання регіонального рейтингу університетів QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings враховуються десять показників: академічна репутація закладу освіти, його репутація серед роботодавців, співвідношення кількості викладачів та студентів, кількість публікацій на одного викладача і співробітника, кількість цитувань на одну публікацію, частка іноземних викладачів і співробітників, частка іноземних студентів, частка викладачів та співробітників з ученим ступенем, глибина міжнародних наукових колаборацій та присутність закладу освіти в онлайн-середовищі.

Повний перелік 450 кращих закладів вищої освіти країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2022 рік доступний за посиланням.

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