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Як обрати корисні солодощі для дітей: поради медиків

Вероніка Рой

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Фахівці Центру громадського здоров’я напередодні Дня святого Миколая радять надавати перевагу більш корисним солодощам, купуючи їх для дітей. Про це йдеться на сторінці Центру у Facebook.

Медики радять замінити традиційні солодощі:

  • замініть шоколад на цукерки з пастили із натурального соку, без цукру.
  • замість цукрових льодяників, подаруйте будь-які сухофрукти без додавання цукру.
  • Пакетований сік чи газовані солодкі напої краще замінити на натуральний морс чи ягідно-фруктовий чай.
  • Уникайте обробленої та смаженої їжі, як-то пончики та випічка – бісквіти, пиріжки, печиво, крекери, вафлі тощо.
  • Натомість краще порадуйте дітей свіжими фруктами – яблуками, мандаринами, хурмою, або замороженими чи консервованими фруктами в соку.

Якщо все ж будете дарувати солодке, переконайтеся, що продукт має низький вміст цукру. Адже дітям від 2 до 18 років щодня можна вживати не більше 25 грамів цукру. А от до 2 років не рекомендують взагалі давати солодке. Важливо пам’ятати, що цукор може бути навіть у тих продуктах, які асоціюються зі здоровим харчуванням. Передовсім це стосується йогуртів і соків. Тому будьте уважними, коли формуєте раціон дитини, не робіть поступок, виправдовуючи їх святами.

«Зменшуйте споживання «вільного» цукру. Саме через нього ми найчастіше набираємо вагу. А також він може стати причиною порушення обміну речовин, і загрозою розвитку діабету та серцево-судинних захворювань. Солодке також є найбільш поширеною причиною карієсу зубів», – додають у ЦГЗ.

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