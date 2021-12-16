Епіфаній дав п’ять порад батькам напередодні свята Миколая

Свято Миколая – одне з найтепліших та найзатишніших сімейних свят в Україні. Збережене в українській традиції попри роки нав’язуваного атеїзму, воно залишилося однією з об’єднавчих дат для нашого народу. Митрополит Епіфаній на своїй сторінці у Facebook дав п’ять порад батькам, як варто провести це свято.

Не подарунками єдиними

Що у свято Миколая, що у будь-який інший день – стосунки між людьми, а тим паче ваші стосунки з власною дитиною не мають будуватися виключно на матеріальних цінностях. Людина позначена єдністю тіла й душі, а отже, потребує й матеріальних, і духовних цінностей для гармонійного розвитку. Особливо тоді, коли мова йде про маленьку людину, яку ви зрощуєте, виховуєте та настановляєте. Не «відкуповуйтеся» від дитини дорогими подарунками, але даруйте їй тепло своєї душі: спілкуйтеся, обіймайте та цілуйте, навчайте добра та наставляйте на праведний шлях.

Навчайте дитину не лише бути вдячною, але й дарувати подарунки самій

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Однією з найбільших християнських чеснот є уміння віддавати, не вимагаючи нічого натомість. Чинити добро не заради похвали чи вдячності, не заради якоїсь миттєвої чи відстроченої винагороди, але від щирого серця та з любові. Навчайте дитину цієї любові та щирості, допоможіть їй підготувати подарунки для родичів і своїм прикладом покажіть, якою може бути турбота про своїх ближніх.

Поясніть, що подарунки бувають не лише матеріальними

Любов і турбота значною мірою виражаються не лише і не стільки у матеріальних цінностях, хоча й вони теж бувають важливими, але у вчинках і турботі. Навчіть свою дитину так само піклуватися про інших людей та допомагати їм, даруючи свою любов та підтримку. Наприклад, ви можете разом придумати, як допомогти одиноким стареньким сусідам, розрадити їхню самотність і привітати їх зі святом. «Хто дає доброзичливо, того любить Бог» (2 Кор. 9: 7).

Розкажіть дитині про історію свята

Зверніться до історії життя святителя Миколая та розкажіть дитині про нього. Адже він – це не вигаданий міфічний персонаж, а цілком реальна історична постать, яка своїми добрими безкорисливими вчинками змінила життя багатьох людей на краще. Нехай ваша дитина надихається прикладом святителя Миколая та навчається в нього любові та самовідданності добрим справам.

Не залякуйте дитину «різочкою»

Не погрожуйте дитині, що «святий Миколай принесе різочку» за її нечемну поведінку. Фізичне покарання рідко приносить добрі плоди, але може стати причиною для очерствіння серця та формування жорстокості в дитині.

Адже найбільшим зразком для наслідування для своєї дитини є саме ви. Своїм словом і своєю поведінкою, своїм ставленням до неї та інших людей ви виховуєте її та наставляєте. І споглядаючи на вас, дитина виросте добропорядною, якщо ви будете для неї гідним прикладом.

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