У Львові медики повернули чоловіку ноги, які фактично відірвало від хребта

У лікарні швидкої медичної допомоги Львова лікарі провели унікальну операцію чоловікові, якому через травму на будівництві фактично відірвало ноги від хребта. Про це повідомляє перше територіальне медичне об’єднання міста Львова на своїй сторінці у Facebook.

За даними медиків, зазвичай така травма – неминуча інвалідизація, але лікарі зробили неможливе: вони повернули пацієнту змогу ходити і сьогодні він пішов додому своїми ногами.

«12 годин наші лікарі «складали» від’єднані ноги від хребта. Операцію такої складності провели вперше в нашій лікарні Першого територіального медичного об’єднання», – йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, 58-річний будівельник із Червоноградського району зазнав травми на виробництві, коли на нього впали металеві труби вагою близько тонни.

Чоловіка доставили до лікарні у вкрай важкому стані: складний перелом кісток тазу обох сторін, комбінований переломом шийки лівої стегнової кістки, а в знерухомлених ногах утворилися тромби.

Однак, спеціалісти лікарні зважилися на операцію, якої раніше не робили.

Сьогодні чоловік на свої двох пішов додому, щиро подякувавши лікарям за свій порятунок.

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