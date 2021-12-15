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Рецензії про книгу «Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР»

Омелян Шевчук

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Переслідування українських поетів і громадських діячів — не новина для української історії. Василь Стус став яскравим прикладом цього, адже все його життя та праця були присвячені боротьбі за українську самобутність і незалежність. «Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР», написана Вахтангом Кіпіані, дає можливість осмислити відчуття поета та його сім’ї в роки репресій, відчути епоху гоніння радянською владою, оцінити мужність українського поета, його стійкість як людини і як громадянина. Замовити книжку з доставкою додому можна на сайті національної книжкової платформи Yakaboo. Читайте та насолоджуйтесь.

Біографія автора

Василь Стус був не лише відомим поетом середини ХХ століття, але й прославився як політичний діяч, відстоюючи українські цінності. Вже посмертно був нагороджений званням Героя України.

Описати життєвий шлях Стуса взявся український журналіст з грузинським корінням, викладач Українського католицького Університету, Вахтанг Кіпіані. У свій час Кіпіані закінчив історичний факультет Миколаївського державного педінституту, тому його цікавість до історичних подій цілком зрозуміла.

Джерела інформації для книги

У своїй книзі автор висвітлює основну інформацію про життя, обставини смерті та нюанси кримінальної справи, відкритої на Василя Стуса. Тут наведені:

  • документи з архівів;
  • свідчення очевидців;
  • листування з в’язниці;
  • спогади найближчих до поета людей (їх можна вважати найбільш вагомою частиною із вірогідних фактів).

Донедавна використана в книжці інформація була засекреченою і про обставини ув’язнення та смерті Стуса знали небагато людей.

Рецензії та відгуки

Біографічна книга про Василя Стуса оформлена на 700 сторінках, містить 6 розділів кримінальної справи, чотири статті від автора Вахтанга Кіпіані, а також відомості «З таборового зошита». Згідно з відгуками читачів, книга написана доступно та цікаво, викликаючи захоплення навіть у тих, хто не завжди любив історію. Стиль написання документів передає основні емоції, почуття, думки, певні сумніви, ненависть і байдужість багатьох людей, які проходили свідками в справі Стуса.

Чому варто прочитати

Переслідування поета за антирадянську пропаганду не змогли зламати його волю і дужий характер, жагу до справедливості та кращого життя для усіх українців. Основна причина прочитати книгу — особистість Василя Стуса. Він не вибирав легкого шляху та завжди вірив в Україну.

Все це робить книгу ще цікавішою, тим паче, що причин замовити її декілька:

  • достовірність використаних документів;
  • простота викладення інформації;
  • доступна ціна й адресна доставка по Києву та іншим регіонам України.

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