Найвпливовіші люди України: хто з Львівщини потрапив до ТОП-100

До сотні найвпливовіших Людей України в 2021 році потрапили одразу декілька мешканців Львівщини. Серед них є генеральний директор Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук та диригентка Оксана Линів. Такий рейтинг склав тижневик Фокус.

На 84 місці рейтингу – генеральний директор Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук. Основними його досягненнями вважають запуск операцій із пересадки органів та відкриття на базі лікарні Центру трансплантації. Менш як за два роки тут провели 70 операцій. У вересні в центрі вперше в Україні пересадили серце дитині та легені – дорослому пацієнтові.

«Лікар-уролог із Ковеля Олег Самчук очолив Львівську лікарню швидкої допомоги у лютому 2020 року. За цей час він повністю перезапустив роботу медустанови і тепер розвиває кілька напрямків: дитячу кардіохірургію, гемодіаліз та інтенсивну терапію після інсультів. Під його керуванням у лікарні налагодили аеромедичну евакуацію пацієнтів. Найближчим часом біля медустанови мають збудувати вертолітний майданчик», – йдеться в описі рейтингу.

До переліку найвпливовіших людей України також увійшла диригентка Оксана Линів (92 місце). Вона диригує в найкращих театрах Європи, представляючи таким чином українських музикантів на міжнародній сцені. У липні 2021 році Оксана Линів диригувала на Байройтському фестивалі і стала першою жінкою-диригентом, яка брала участь у цьому фестивалі за його 145-річну історію.

До підбірки віднесли і міського голову Львова Андрія Садового (66 місце).

«Для Андрія Садового 2021 проходить у спокійному режимі. Протистояння з центральною владою в Києві немає, з командою Володимира Зеленського мер вибудував рівні відносини», – описують Садового в рейтингу.

Також до рейтингу потрапили декілька уродженців Львівщини.

Найвище серед мешканців Львівської області у списку найвпливовіших людей опинився прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (7 місце). Він очолює уряд із березня 2020 року.

Раніше він очолював Івано-Франківську ОДА. Також обіймав посаду віцепрем’єр-міністра України – міністра розвитку громад і територій.

Окрім того в рейтингу є уродженець Львова міністр оборони Олексій Резніков. Він посів 18 місце. На посаді міністра оборони України він перебуває з 4 листопада 2021 року. До того Резников був віцепрем’єр-міністртом – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Також він є членом РНБО та першим заступником глави делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

52 місце в переліку посіла уродженка Львівщини міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона довгий час була головною претенденткою на посаду міністра оборони, яку донедавна обіймав Андрій Таран.

На 65 місці – глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук), який родом зі Стрия на Лвьівщині. У тижневику зазначають, що в пандемійний рік Українська греко-католицька церква відрізнилася тим, що публічно підтримала прищеплювальну кампанію і першою серед конфесій відкрила в декількох храмах пункти вакцинації від COVID-19. У листопаді Папа Римський Франциск запросив Святослава на особисту аудієнцію.

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