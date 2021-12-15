Мальта легалізувала марихуану для особистого вживання

Мальта першою з європейських країн легалізувала куріння та вирощування марихуани для особистого вживання. При цьому куріння на публіці та перед дітьми каратиметься великими штрафами. Парламент Мальти у вівторок 36 голосами проти 27 ухвалив закон, за яким дорослим мальтійцям дозволять мати до семи грамів канабісу та вирощувати у себе вдома до чотирьох рослин, передає BBC.

Крім того, закон дозволяє створювати товариства, за статусом – некомерційні організації чисельністю до 500 осіб, які зможуть вирощувати коноплі для своїх членів.

Як передає агентство Reuters, куріння марихуани на публіці залишиться на Мальті незаконним, а тим, хто курить марихуану при дітях, загрожує штраф 300-500 євро.

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«Ми переконуємо людей не курити канабіс, але при цьому не будемо ставитись до тих, хто курить, як до злочинців. Торгівля наркотиками залишиться поза законом», – сказав під час дебатів у парламенті у листопаді прем’єр-міністр Мальти Роберт Абела.

Мета цього закону – вирішити проблему та знизити збитки, регулюючи цей сектор, щоб людям не доводилося шукати канабіс на чорному ринку.

Він також сказав, що хоче уберегти батьків від психологічної травми, яка трапляється, коли їхню дитину заарештовують за «косяк».

Ідею легалізації марихуани люто критикували правоцентристська опозиція в парламенті Мальти, асоціації медиків та церква. Але уряд відкинув їхні заяви про те, що через новий закон на Мальті зросте кількість наркоманів.

«Уряд жодним чином не закликає дорослих вдаватися до канабісу і не пропагує культуру споживання марихуани. Уряд завжди закликає громадян робити вибір на користь здоров’я», – написав у неділю в колонці в газеті Sunday Times of Malta міністр з питань рівності Оуен Боннічі, який був одним із ініціаторів ухвалення нового закону.

У Європі є чимало держав, які терпимо ставляться до куріння марихуани або готуються скасувати покарання за це, але Мальта стала першою європейською країною, яка легалізувала і особисте вживання, і вирощування.

У Чехії та Португалії, як нагадує агентство AFP, декриміналізоване особисте вживання, в Нідерландах та Іспанії на нього навмисно дивляться крізь пальці, хоча формально воно залишається незаконним, легалізувати марихуану збирається влада Люксембурга і обіцяє новий уряд Німеччини.

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