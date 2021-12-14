У Львові лікарі вперше заморозили серце пацієнта для лікування

Медики Першого територіального медичного об’єднання Львова вперше заморозили серце пацієнта, щоб вилікувати «миготливу аритмію». Про це у Facebook повідомив керівник лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук.

Нова для Львова операція називається «кріоабляція». Під час неї в серце 62-річного пацієнта ввели рідкий азот із температурою мінус 60 градусів, який вбив хворі ділянки серця.

Медик розповідає, що миготливав аритмія – головна причина виникнення ішемічних інсультів. Через неї в передсердя іде імупульс, який змушує стінки неконтрольовано скорочуватися: 400-500 разів на хвилину за норми – 50-60 разів. Ризик виникнення тромбів в такому стані зростає в 5 разів, а відповідно в 5 разів вищий ризик винекнення інсультів.

«З «миготливою аритмією» живуть до 800 тисяч українців. Раніше вони не мали шансу одужати, бо хвороба не лікується медикаментозно: ліки хіба розріджують кров, щоб мінімізувати виникнення тромбу. Тепер завдяки «кріоабляціям» у з’явилася змога заморожувати ділянки передсерця, щоб вони не пропускали до відділів серця хаотичні імпульси. Шанси одужати після такого втручання – 90%», – повідомив Олег Самчук.

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Першим цей шанс отримав львів’янин, який хворів із 2018 року. Його ситуація особлива: чоловік не міг пити кроворозріджувальних, бо має лише одну нирку. Перед операцією стан пацієнта уже був вкрай важким, напади повторювалися по кілька разів на добу. Йому загрожував інсульт. Наразі ця небезпека позаду. Після нього «кріоабляції» виконали ще двом пацієнтам.

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