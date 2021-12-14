Шмигаль пропонує примусово відчужувати земельні ділянки для будівництва доріг

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував дозволити примусове оплатне відчуження земельних ділянок у їхніх власників у разі виникнення суспільної необхідності для будівництва автомобільних доріг загального користування державного значення та інших пов’язаних із ними об’єктів дорожньої інфраструктури. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Відповідна ініціатива міститься у законопроекті №6422 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, який було зареєстровано у Верховній Раді 10 грудня, а його текст з’явився на сайті парламенту у вівторок, 14 грудня.

Ініціатором цього документу є прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Відповідно до тексту законопроекту, рішення про відчуження земельної ділянки на підставі суспільної необхідності та виключно з метою будівництва автомобільних доріг загального користування державного значення, мостів, естакад та об’єктів, необхідних для їх експлуатації, у тому числі на умовах концесії чи інших формах здійснення державно-приватного партнерства, ухвалюють органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування. Якщо з власником земельної ділянки та нерухомості, що перебуває на ній, протягом одного місяця згоди не досягнуто, відомство звертається до адміністративного суду з позовом про платне примусове відчуження зазначених об’єктів.

У законопроекті уточнюється, що суд ухвалюватиме рішення щодо відповідних спорів за правилами спрощеного позовного провадження протягом одного місяця з дня надходження позовної заяви. Судовий збір під час розгляду таких справ не стягуватиметься.

Відповідно до тексту законопроекту, апеляції у справах про примусове відчуження земельних ділянок на підставі суспільної необхідності розглядатиме Верховний Суд, який буде зобов’язаний розглянути справи у двомісячний термін із дня надходження апеляційної скарги.

Уточнюється, що рішення Верховного Суду набудуть чинності з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені. Також апеляційний суд не зможе повертати справу за результатами апеляційного розгляду на новий розгляд.

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