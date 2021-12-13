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В Україну доставили Вифлеємський вогонь миру. Його в регіони розвезе «Укрзалізниця»

Вероніка Рой

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У неділю, 12 грудня, в Україну з Австрії передали Вифлеємський вогонь миру. Вперше до акції долучилася «Укрзалізниця», яка доставить вогонь до всіх областей країни менш ніж за добу. Про це йдеться у Telegram-каналі АТ «Укрзалізниця».

12 грудня о 20:00 год. відбулася передача вогню від організації «Пласт» представникам Укрзалізниці. У рамках спільного заходу провідники 15 поїздів доставлять вогонь на 22 вокзали обласних центрів країни та на вокзали Маріуполя, Костянтинівки й Лисичанська менш ніж за добу.

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Вже 13 грудня з 14:00 до 22:00 год. будь-хто зможе отримати Вогонь для свого дому на зазначених вокзалах. Там будуть встановлені безпечні стенди з Вифлеємським вогнем миру.

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Фото: АТ «Укрзалізниця»

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