В Самборі перекинулась вантажівка з гліцерином: водія госпіталізували з обмороженням

12 грудня в Самборі на Львівщині вантажний автомобіль DAF, який перевозив гліцерин, з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок аварії водій отримав обмороження ніг, його госпіталізували до місцевої лікарні. Про це йдеться на сторінці у Facebook Самбірського управління ДСНС Львівщини.

Аварія сталась близько 13:15 год. на вулиці Промисловій у місті Самбір. Водій автомобіля DAF, який перевозив гліцерин (цистерна 24 т), не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та перекинувся.

Внаслідок ДТП водія з обмороженням двох ніг госпіталізували у Самбірську районну лікарню.

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Фото: ДСНС