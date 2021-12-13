МЗС України про активи СРСР: Путін маніпулює фактами

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Росія після розпаду СРСР не надала інформацію про вартість українських активів за кордонами Радянського Союзу, тому звинувачення президента РФ Володимира Путіна в непередачі їх є маніпуляцією. Про це Українській правді повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

В МЗС кажуть, що твердження російського президента Володимира Путіна про нібито невиконання Україною зобов’язання про передачу Російській Федерації закордонних активів Радянського Союзу – «маніпуляція фактами». Розподіл радянського майна регулюється Договором про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів СРСР від 1991 року. Відповідно до договору, частка нашої держави в загальній сумі боргу та активів СРСР складає 16,37%.

Також Олег Ніколенко зазначив, що у 1994 році Україна та Росія підписали так звану «угоду про нульовий варіант», відповідно до якої РФ зобов’язалася виплатити українську частку в зовнішньому державному боргу СРСР станом на 1 грудня 1991 року. Зі свого боку, Україна мала передати Росії свою частку в активах СРСР станом на 1 грудня 1991 року.

«Водночас, ігнорування російською стороною законних вимог надати інформацію про вартість українських активів, що мали передаватися, унеможливила ратифікацію угоди Верховною Радою України. Цей документ не набув чинності ні для України, ні для РФ. Відтак, вести мову про невиконання якихось зобов’язань без належного правового процесу видається необґрунтованим», – додав речник МЗС.

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну в тому, що вона не передала Росії закордонну власність Радянського Союзу, що нібито мала зробити в обмін на погашення Росією її зовнішнього боргу.

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