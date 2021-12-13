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Львівські спортсмени стали призерами Кубку України з змішаних єдиноборств

Ольга Денисяка

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Троє спортсменів зі Львівщини вибороли медалі на Кубку України зі змішаних єдиноборств ММА серед дорослих. Про це йдеться на сторінці у Facebook управління молоді та спорту Львівської ОДА.

Кубок України зі змішаних єдиноборств ММА серед дорослих завершився 12 грудня в Запоріжжі.

У ваговій категорії 61,2 кг вперше брав участь на змаганнях такого рівня Василь Фортуна. Спортсмен достроково переміг у перших двох поєдинках, але, на жаль, поступився за вихід у фінал досвідченому та титулованому атлету з Миколаєва, таким чином ставши бронзовим призером.

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Чемпіоном України у ваговій категорії 65,8кг став стриянин Роман Меленевич, цьогорічний чемпіон України серед юніорів. На турнірі він впевнено пройшов всіх своїх опонентів, закінчивши всі бої достроково.  Перемігши на Кубку України, Роман виконав норматив Майстра спорту України.

Бронзу у ваговій категорії 77,1 кг виборов Богдан Шкікавий. Два поєдинки він закінчив достроково, в одному з поєдинків подолав цьогорічного чемпіона України, але за вихід в фінал поступився досвідченому спортсмену з Полтави, який в подальшому переміг та виборов золоту нагороду в цій ваговій категорії.

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Фото: Facebook/управління молоді та спорту Львівської ОДА

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