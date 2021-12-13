Львівські медики врятували 4-річного хлопчика, який проковтнув лампочку від гірлянди

Медики львівського обласного «Охматдиту» діставали з бронха 4-річного хлопчика лампочку від гірлянди. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Як зазначається, батьки витягли гірлянди, аби прикрасити ялинку до новорічних свят. Згодом їх 4-річний син проковтнув лампочку, почав кашляти і задихатися.

«Малеча чемна, раніше не брав до рота сторонніх предметів, чому вирішив спробувати світло на смак – важко пояснити. Але за якусь мить хлопчик проковтнув лампочку, почав кашляти і задихатися. Батьки вирішили не гаяти часу викликали швидку допомогу, яка і привезла малого до нас на Лисенка», – розповідають медики.

Чергові лікарі зробили рентгтен і побачили стороннє тіло у дихальних шляхах. Діставали його з допомогою бронхоскопії, тобто без жодного розрізу.

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«Гострими, направленими в різні сторонни вусиками, лампочка «дивилася» на мене. Вуса під час дихання травмували слизову оболонку в ділянці біфуркації трахеї, там уже утворилися дрібні крововиливи. Я захопив вусики щипцями і завів їх у тубус бронхоскопа, щоб під час видалення не травмувати ними бронхи і трахею. Разом з тубусом дістав лампочку з бронха дитини», – пояснив торакальний хірург Олександр Колодій.

4-річного пацієнта вже виписали з лікарні додому. Своєю чергою, медики закликають батьків буди обережними з усіма дрібними і гострими предметами, якщо у домі є маленькі діти.

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Фото: “Охматдит”