Зеленський вимагає звільнення Гогілашвілі після скандалу на блокпості на Донбасі

Володимир Зеленський вимагає звільнити заступника глави МВС Олександра Гогілашвілі після інциденту на блокпості на Донеччині. Про це президент написав на своїй сторінці у Facebook.

Володимир Зеленський заявив, що на інцидент, який стався напередодні за участю Олександра Гогілашвілі на блокпості на Донбасі, реакція може бути лише одна – звільнення.

«Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС… Демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності. Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, й тих, хто їм підпорядковується. Без рівності в гідності та у праві на повагу», – йдеться у заяві глави держави.

Що цьому передувало

Реклама партнерів

Напередодні заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на в’їзді в Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи. Відповідне відео опублікували у YouTube.

На відео Гогілашвілі використовує нецензурну лексику і обурюється, що його не впізнали. Також посадовець погрожував правоохоронцям, кажучи, що знайомство з ним «приємним не буде».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Коли поліцейський почав знімати інцидент на камеру, Гогілашвілі став вимагати припинити зйомку. Також камери зафіксували, як чоловік, ймовірно заступник глави МВС, застосовує силу до одного з правоохоронців.

На ситуацію відразу відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він заявив, що вже ініціював проведення дисциплінарного провадження. На час розслідування Гогілашвілі мають відсторонити від посади.

Сам Олександр Гогілашвілі потім вибачився за скандал та погодився з рішенням щодо дисциплінарного провадження.

«Щодо інциденту на блокпості в зоні ООС у Донецькій області. Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність. Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім’я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню», – написав він у Facebook.

Що відомо про Гогілашвілі

Олександр Гогілашвілі народився 26 грудня 1973 року у Грузії.

Лише у 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю «Облік та оподаткування», ще через рік отримав диплом у цьому ж виші за спеціальністю «Право».

Єдиним місцем його роботи на сайті МВС вказано «соціальний працівник міжнародної громадської організації “Центр здорової молоді” у м. Київ», де він працював з жовтня 2018 по вересень 2019 року.

У Міністерстві внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі працює з 2019 року, коли його призначили заступником Арсена Авакова, який тоді очолював відомство. Після відставки останнього та призначення глави МВС Дениса Монастирського Олександр Гогілашвілі залишився на своїй посаді. Він займається формуванням державної політики з протидії наркоманії та наркозлочинності.

Водночас ВВС Україна пише, що Олександр Гогілашвілі є чоловіком Марії Левченко – колишньої помічниці Володимира Зеленського, коли той ще працював продюсером.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.