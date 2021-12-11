Збірна Львівщини здобула «бронзу» на чемпіонаті України з художньої гімнастики

У суботу, 11 грудня, збірна Львівської області стала третьою в Україні в художній гімнастиці. Про це йдеться на сторінці управління молоді і спорту ЛОДА у Facebook.

Збірна Львівщини у складі Анастасії Михайленко, Марти Федишин, Катерини Степаненко, Софії Фуглевич, Ольги Матушевської та Вікторії Івачевської виборола бронзові нагороди на чемпіонаті України з художньої гімнастики.

Наші гімнастки змагались у групових вправах за програмою майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту України, І, ІІ та ІІІ розрядів. Тренерами команди є Катерина Сороковська та Ірина Іванів.

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Зазначимо, що чемпіонат України з художньої гімнастики проходив в Ужгороді. За медалі змагались понад 800 спортсменок із різних куточків країни.

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