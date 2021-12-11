На Сихові відкривають резиденцію святого Миколая

Вже з четверга, 16 грудня, у Центрі Довженка на Сихові запрацює резиденція святого Миколая. Тут малеча зможе зустрітися з чудотворцем і отримати подарунок. Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.

Резиденція святого Миколая працюватиме у Центрі Довженка (просп. Червоної Калини, 81) протягом чотирьох днів: з 16 по 19 грудня включно. Графік – з 14:00 до 21:00 год.

Дітям обіцяють зустріч зі святим чудотворцем, подарунки, святкову атмосферу та багато сюрпризів. Вартість квитка – 80 грн, у неї вже включений подарунок. Придбати можна за цим посиланням.

При купівлі квитка можна обрати конкретний час. Таким чином організатори хочуть уникнути масового скупчення людей.

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Нагадаємо, резиденцію святого Миколая у Центрі Довженка відкривають щороку з 2018-го.

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