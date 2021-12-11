Львів'ян закликають допомогти викладачу, у якого згоріла квартира

У Львові оголосили збір коштів, аби допомогти викладачеві Української академії друкарства відновити квартиру після пожежі. Про це йдеться на сторінці кафедри PR та журналістики вишу у Facebook.

«Цього вівторка в квартирі будинку, де живе колишній викладач кафедри Андрій Юрійович Судин, сталася пожежа. Вогонь завдав великої шкоди помешканню», – вказано у повідомленні.

Аби допомогти освітянину, його колеги разом зі студентами оголосили збір коштів. Допомогти можуть всі охочі, будь-яку суму просять надсилати на номер картки Приватбанку: 4149 6293 5401 6420.

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Зазначимо, йдеться про пожежу, яка 7 грудня спалахнула у будинку на вул. Хімічній, 22. Тут спалахнула квартира на першому поверсі. Через сильне задимлення довелося евакуйовувати мешканців. Один із них під час евакуації рятував кота. Тепер з’ясувалось, що цим чоловіком був викладач Андрій Судин.

«… Вийшов власник згореної квартири. Навіть не буду описувати відчай людини в ту секунду. Це дуже страшно! Він в обіймах притискав кота. Я запропонувала допомогу, думала, може, потрібна тимчасова перетримка. А чоловік каже: “Ні, дякую, не треба, але потримайте котика, а я піду в квартиру, бо там ще двоє лишилося”. Господар шукав, але котики не вижили. Колись і в мене було схоже горе, де згоріли тварини. Серце щемить від такого», – так описала пожежу очевидиця Олександра Яворська.

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Фото: ДСНС, Facebook Олександри Яворської