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«Укрзалізниця» назвала найпопулярніші напрямки на новорічні свята

Аліса Белей

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Найбільшим попитом на період різдвяних та новорічних свят користуються подорожі залізницею у західному напрямку. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

До таких міст як Львів, Ужгород, Чернівці продано найбільшу кількість квитків на поїзди оновленого графіка перевезень, який набуває чинності з 12 грудня 2021 року. Також стабільно високий попит на подорожі до Ковеля, Одеси, Харкова та Дніпра.

За даними «Укрзалізниці», найбільше квитків на період з 24.12.2021 по 10.01.2022 придбано на поїзди: Дніпро – Трускавець, Лисичанськ – Ужгород, Київ – Чернівці, Одеса – Чернівці, Київ – Ужгород. Крім того, фіксується підвищений попит на рейси до Івано-Франківська.

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Як повідомив перевізник, наразі у компанії працюють над призначенням додаткових поїздів на таких напрямках: Київ – Івано-Франківськ, Чернівці; Київ – Ужгород; Харків – Львів; Одеса – Ужгород; Одеса – Харків; Запоріжжя, Дніпро – Івано-Франківськ; Київ – Ковель.

«З-поміж обіцяних додаткових маршрутів вже призначено «Лижний експрес» №745/746 Київ – Славське на 24, 26, 30 грудня 2021 року та 02, 06, 08 січня 2022 року, а також подовжено маршрут поїзда №779/780 Суми – Київ до Вінниці на 24, 27, 30, 31 грудня 2021 року та 03, 06, 10 січня 2022 року», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, що у першій половині 2021 року більшим попитом серед українців користувалися три морські напрямки, в тому числі й зі Львова, а також харківський напрям. А під кінець року популярності набувають західні напрями до гірськолижних курортів.

Додамо, що серед найпопулярніших поїздів 2021 року станом на липень були № 269/270 Одеса – Лисичанськ, № 204/203 Чернігів – Одеса, № 185/186 Львів – Бердянськ, які курсують завжди майже зі 100% заповненістю. Також користувалися чималим попитом й потяги Харків – Дніпро і у зворотному напрямку.

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