Україна може втратити 69 млн дол. активів Януковича, що у Швейцарії

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення продовжити заморожування активів президента-утікача Віктора Януковича та його оточення ще на рік. Про це йдеться у заяві на сайті уряду, повідомляє Європейська правда.

«На засіданні 10 грудня Федеральна рада продовжила на один рік термін превентивного заморожування активів щодо України. Метою цього рішення є підтримка судової співпраці з українською владою», – йдеться у заяві.

Превентивне заморожування активів продовжили до лютого 2023 року. При цьому в уряді Швейцарії нагадали, що максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками, тобто до лютого 2024 року.

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У 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (більше 69 млн дол) строком на три роки. Потім термін дії цього рішення не раз продовжували.

Посол Швейцарії в Україні Клод Вільд напередодні заявив, що повернення заморожених активів Януковича стане можливим, лише коли антикорупційні інституції в Україні будуть незалежні та матимуть безпристрасне керівництво.

Як відомо падіння режиму Януковича розпочалося 21 листопада 2013 року, коли на вулиці великих міст вийшла молодь, протестуючи проти рішення уряду Азарова про призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Після непідписання Януковичем Угоди у Вільнюсі (29 листопада – ред.) протести почали з’являтися по всій країні. У ніч проти 30 листопада стався силовий розгін Майдану в Києві. Близько 300 озброєних спецзасобами бійців «Беркуту» із надмірним застосуванням сили «зачистили» молодь із Майдану Незалежності. Жорстокий силовий розгін Євромайдану спровокував Марш мільйонів першого грудня. Українці стали на шлях трагічної боротьби проти диктатури Януковича.

У хід проти мирних демонстрантів влада залучала підрозділи силовиків, які активно переслідували активістів за проєвропейські погляди та застосовували проти мирних людей кийки, світлошумові гранати, водомети та навіть вогнепальну зброю.

Згодом стало відомо, що активні дії з підготовки окупації Криму Росія почала ще в 2013 році, і екс-президент Віктор Янукович знав про це. Екс-президент Віктор Янукович і його оточення підозрюються до розкрадання майже 200 мільярдів гривень державних коштів. Про це йдеться у звіті Державної служби фінансового моніторингу України. Суд ЄС визнав законним замороження активів Януковича та його сина.

18 травня 2017 року Верховна Рада України знову не проголосувала за проект постанови, яким пропонувалося РНБО ввести санкції проти Віктора Януковича та його оточення. Хто з нардепів провалив санкції проти Януковича і Ко дивіться тут.

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