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Двоє голів громад на Львівщині отримали ордени від Зеленського

Вероніка Рой

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З нагоди Дня місцевого самоврядування президент Володимир Зеленський відзначив орденами двох голів громад на Львівщині. Про це йдеться в указі глави держави.

Зокрема, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагородили

  • Володимир Гутник – Зимноводівський сільський голова;
  • Олег Канівець – Стрийський міський голова.

Олег Канівець у 2020 році був обраний міським головою міста Стрий. На парламентських виборах 2012 року був обраний народним депутатом України від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 126. 4 квітня 2013 року вийшов із фракції «Батьківщина».

Володимир Гутник з 2006 року і дотепер обіймає посаду сільського голови села Зимна Вода.

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