У Львові для транспорту відкривають вулицю Шімзерів

У четвер, 9 листопада, для транспорту відкривають вулицю Шімзерів на ділянці від від вул. Тершаковців до Мечникова. Про це йдеться на сторінці ЛКП «Львівавтодор» у Facebook.

На вулиці Шімзерів завершили всі роботи із облаштування дорожнього полотна. Тож о 14:00 год. ділянка стане повністю проїзною для транспорту.

Як розповів директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк, на вулиці залишилося нанести дорожню розмітку відповідно до організації дорожнього руху. Також в рамках реконструкції Пекарської планують висадити 2 тисячі кущів та 44 дерева.

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Нагадаємо, що реконструкція частини вулиці Пекарської стартувала 1 вересня 2020 року. 6 вересня 2021 року після капітального ремонту для руху транспорту відкрили ділянку від вул. Тершаковців до вул. Мечникова.

Натомість ремонт вулиці Пекарської на відрізку від вул. Мечникова до вул. Шімзерів стартував торік 1 вересня. Ремонтні роботи виконує ТзОВ «Вельт Капітал». Вартість робіт становить 109,4 млн грн.

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Фото: ЛМР