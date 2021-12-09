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США ввели санкції проти Андрія Портнова

Вероніка Рой

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Сполучені Штати ввели санкції проти колишнього першого заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це пише Громадське з посиланням на Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Окрім Портнова, санкції запровадили також проти його благодійної організації «Фонд Андрія Портнова».

Санкції проти Портнова запровадили у межах так званого акту Магнітського. Це закон США та низки інших країн, що містить перелік чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини.

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Людям, щодо яких у США запроваджують такі санкції, заборонено в’їзд до країни. Також щодо них вводять економічні санкції — арешти майна, корупційних рахунків тощо.

Що відомо про Портнова?

Він обіймав посаду радника першого заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича у 2011–2014 роках. У 2014 році Портнов виїхав з України, певний час жив у Росії, а потім переїхав до Відня. А 19 травня 2019 року повернувся в Україну після п’ятирічної відсутності.

6 березня 2014-го ЄС запровадив санкції проти 18 громадян України, підозрюваних у незаконному привласненні державних коштів і причетності до порушень прав людини. Серед них був і Портнов. Пізніше в березні 2015-го Європейський Союз продовжив санкції, але Портнова зі списку виключив.

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