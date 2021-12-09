Як підібрати кутовий диван? Поради від Barin House

За допомогою м’яких меблів можна створити максимум затишку в приміщенні. Дивани стануть зоною відпочинку вдень і вночі. Сучасний меблевий асортимент допомагає втілити будь-які дизайнерські ідеї в життя.

Раніше для цього купували прямі дивани. Проте вони не зовсім раціонально використовують простір, особливо це стосується кутів. А ось кутові дивани прекрасно справляться з поставленим завданням. Залишилось лише вибрати найкращі меблі, в чому й допоможуть поради Barin House.

На які меблі звернути увагу?

Меблеві виробники постійно розширяють асортимент. Це дозволяє без проблем підібрати найкращі моделі. Головне уважно розібратись в каталозі.

Вибираючи дивани, орієнтуйтесь на такі моменти:

Визначтесь з формою. Ви без проблем знайдете «L», «Г» чи «П» подібні моделі. Вони між собою відрізняються кутовою частиною. Яка з них підійде, це залежить від ваших побажань, площі кімнати та розміщення меблів.

Вас цікавлять стандартні чи модульні варіанти? Зі стандартними все зрозуміло. Що стосується модульних, тут потрібно детальніше подумати. Ви самі можете вирішити з кількістю модулів і їх розміщенням. Є меблі, де усі блоки з’єднані між собою. Також доступні варіанти, де блоки можна міняти між собою місцями.

Кожен з представлених варіантів має свої особливості. Вам потрібно уважно ознайомитись з асортиментом. А уже потім приймати рішення.

Щоб потім не жалкувати про покупку, зверніть увагу на певні тонкощі:

Якої площі кімната, де хочете розмістити меблі? Вам потрібно добре продумати усі тонкощі. Буде прекрасно, якщо зможете заздалегідь намалювати план розміщення. Тут значно простіше переміщати меблі.

Визначтесь з формою диванів. Це залежить від місця розміщення меблів. Вони мають розміститись максимально компактно.

Вас цікавлять стандартні пропозиції меблів чи ви хочете змінювати їх конфігурації в залежності від призначення. Вам потрібно добре продумати кожен з варіантів, щоб потім не довелось шкодувати.

Представлений меблевий асортимент здатний втілити всі ідеї в життя. Вам лише потрібно чітко визначитись з побажаннями, а Barin House обов’язково в цьому допоможе. Красивий та функціональний інтер’єр забезпечений.

℗