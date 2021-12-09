Як підібрати кутовий диван? Поради від Barin House

За допомогою м’яких меблів можна створити максимум затишку в приміщенні. Дивани стануть зоною відпочинку вдень і вночі. Сучасний меблевий асортимент допомагає втілити будь-які дизайнерські ідеї в життя.
Раніше для цього купували прямі дивани. Проте вони не зовсім раціонально використовують простір, особливо це стосується кутів. А ось кутові дивани прекрасно справляться з поставленим завданням. Залишилось лише вибрати найкращі меблі, в чому й допоможуть поради Barin House.
На які меблі звернути увагу?
Меблеві виробники постійно розширяють асортимент. Це дозволяє без проблем підібрати найкращі моделі. Головне уважно розібратись в каталозі.
Вибираючи дивани, орієнтуйтесь на такі моменти:
- Визначтесь з формою. Ви без проблем знайдете «L», «Г» чи «П» подібні моделі. Вони між собою відрізняються кутовою частиною. Яка з них підійде, це залежить від ваших побажань, площі кімнати та розміщення меблів.
- Вас цікавлять стандартні чи модульні варіанти? Зі стандартними все зрозуміло. Що стосується модульних, тут потрібно детальніше подумати. Ви самі можете вирішити з кількістю модулів і їх розміщенням. Є меблі, де усі блоки з’єднані між собою. Також доступні варіанти, де блоки можна міняти між собою місцями.
Кожен з представлених варіантів має свої особливості. Вам потрібно уважно ознайомитись з асортиментом. А уже потім приймати рішення.
Щоб потім не жалкувати про покупку, зверніть увагу на певні тонкощі:
- Якої площі кімната, де хочете розмістити меблі? Вам потрібно добре продумати усі тонкощі. Буде прекрасно, якщо зможете заздалегідь намалювати план розміщення. Тут значно простіше переміщати меблі.
- Визначтесь з формою диванів. Це залежить від місця розміщення меблів. Вони мають розміститись максимально компактно.
- Вас цікавлять стандартні пропозиції меблів чи ви хочете змінювати їх конфігурації в залежності від призначення. Вам потрібно добре продумати кожен з варіантів, щоб потім не довелось шкодувати.
Представлений меблевий асортимент здатний втілити всі ідеї в життя. Вам лише потрібно чітко визначитись з побажаннями, а Barin House обов’язково в цьому допоможе. Красивий та функціональний інтер’єр забезпечений.
℗
Омелян Шевчук