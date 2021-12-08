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У школі в Яворові шукають вибухівку

Ольга Денисяка

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У середу, 8 грудня, невідомий повідомив про замінування школи №2 у Яворові на Львівщині. Спецслужби евакуювали учнів та вчителів і шукають у навчальному закладі вибухівку. Про це йдеться на сторінці Яворівької міської ради у Facebook.

О 12:00 годині на електронну пошту Яворівського ЗЗСО №2 надійшло повідомлення про замінування навчального закладу.

Правоохоронці евакуювали дітей, учителів та техперсоналу з трьох шкіл: Яворівської гімназії, школи №2 та початкової школи. Наразі спецслужби шукають вибухівку.

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