Медведчук не задекларував майна на 73 млн, – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки декларації Віктора Медведчука за 2020 рік виявило незадекларованої нерухомості та автомобілів на 73 мільйони гривень. Про це йдеться в Телеграм-каналі НАЗК.

За даними НАЗК, народний депутат України не вказав вартість нерухомості у м Києві, яка йому належить: земельної ділянки площею понад 6 гектарів та розміщеного на ній будинковолодіння площею 2,9 тис. кв. метрів. Під час перевірки встановлено, що вартість земельної ділянки – понад 29 млн грн, а будинковолодіння – 16 млн гривень.

Також не задекларовано земельну ділянку в АР Крим, право користування якою має його дружина.

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Крім того, НАЗК встановило, що суб’єкт декларування не зазначив вартість чотирьох власних автомобілів: Mercedes-Benz Maybach S650 вартістю 24 млн гривень, Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн гривень, Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн гривень, Renault Duster – 500 тис. гривень.

Також не вказано вартість шести автомобілів, які належать його дружині.

Матеріали про виявлені ознаки злочину (за ст. 366-2 Кримінального кодексу України – декларування недостовірної інформації) НАЗК направило до Офісу Генерального прокурора для відповідного реагування.

За недостовірне декларування на суму більш ніж 2000 прожиткових мінімумів (понад 4,5 млн грн) суд за законом може призначити одне з таких покарань: штраф від 68 тис. до 85 тис. гривень, громадські роботи на термін від 150 до 240 годин або обмеження волі до двох років.

Водночас в НАЗК уточнили, що закон, який за недостовірне декларування на значну суму передбачає більш суворе покарання – позбавлення волі на термін до 2 років, прийнятий лише в червні цього року. Тому застосовувати його можна буде лише щодо декларацій за 2021 рік, які посадовці подаватимуть наступного року.

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