У Львові врятували хлопця, який проковтнув розпилювач від спрею для горла

У львівський ОХМАТДИТ потрапив хлопець, який випадково проковтнув 6-сантиметровий розпилювач від спрею для горла. Пластмасова деталь потрапила аж у дванадцятипалу кишку, її вдалося успішно витягнути без жодного розрізу. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Днями в ОХМАТДИТ привезли 12-річного хлопця, який випадково проковтнув сторонній предмет. З’ясувалось, підліток лікував горло і застосовував спрей, аби прибрати біль. Під час однієї з таких процедур раптово відлетів розпилювач довжиною 6 м, який дитина проковтнула.

Батьки негайно відвезли підлітка в лікарню. Під час обстеження з’ясувалось, що пластмасова трубка-розпилювач потрапила аж у дванадцятипалу кишку.

«Діставали розпилювач в операційній. Усе обійшлося – детальку спрею вдалося дістати ендоскопічно, обійшлися без жодного розрізу. Хлопець уже поїхав додому. Попереду його чекає ще лікування горла», – кажуть медики.

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Водночас лікарі додають: із таким випадком зустрічаються не вперше. В ОХМАТДИТі встигли вже тричі витягувати розпилювачі від спреїв для горла.

Тому батьків закликають із обережністю застосовувати такі медикаменти, перед застосуванням перевіряти, чи міцно закріплений розпилювач, а також притримувати його під час вприскування рідини у рот.

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Фото: Facebook львівського ОХМАТДИТу