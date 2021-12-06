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Цьогоріч українці взяли мікрокредитів на рекордні 50 мільярдів

Ольга Денисяка

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За перші три квартали 2021-го українськими мікрофінансовими організаціями (МФО) було видано швидких кредитiв на суму 49 млрд грн. Це на 261 млн більше, нiж за весь 2020 рiк, коли загальна сума становила 48,7 млрд грн. Про це повідомляє Опендатабот.

В організації констатують, що кількість виданих в Україні кредитів зростає щороку: у 2019-му щомісяця в середньому видавалося 982,5 тис. кредитів, у 2020 — 1 млн кредитів, а в 2021 видається вже 1,2 млн. Тобто проти попереднього року середньомісячна кількість оформлених кредитних договорів збільшилась на 20%.

З кінця минулого року середня сума кредиту зросла на 11% — з 4059 грн до 4515 грн.

Найчастіше українці беруть кредити онлайн: 85% мiкрокредитних договорiв оформлюються ними дистанційно — через інтернет.

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Щороку заборгованість населення України перед мікрокредитними організаціям збільшується — загальна сума боргу за 9 місяців 2021-го зросла на 5%. На даний момент українці завинили МФО 15,6 млрд грн лише за протермінованими кредитами.

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