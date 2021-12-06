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Львів’ян запрошують на концерт «World Christmas Songs»

Андрій Котенський

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У Львові відбудеться унікальна програма «World Christmas Songs», де новорічні та різдвяні хіти звучатимуть п’ятьма мовами, повідомляють організатори концерту BIGSHOW Agency.

Унікальна програма «World Christmas Songs» поєднала в собі новорічні та різдвяні хіти.

Найкращі музиканти і солісти запрошують на пісні і колядки, під які святкують Різдво в Італії, Англії, Польщі, Франції та Іспанії,

Два концерти відбудуться у четвер, 13 січня о 18:00 та о 20:00 у Львівській національній філармонії.

На сцені виступлять непересічні артисти: носій потужного та мелодійного баритону, якому аплодують найкращі зали Європи та Північної Америки – Юрій Григораш; оригінальна і неповторна джазова вокалістка Юлія Швед; хедлайнер вечора – неперевершений Аніс – зірка шоу «Голос країни» і лідер проєкту «Паваротті і друзі».

«Всесвітньо відомий український «Щедрик», музика з новорічних фільмів та відомі на весь світ пісні – в авторській обробці. А особливим довершенням музичної феєрії того вечора стане участь в цьому грандіозному концерті камерного оркестру», – йдеться у повідомленні.

Концерти відбудуться з дотриманням карантинних вимог.

Квитки можна придбати за посиланням:

18:00 – bigshow

20:00 – bigshow2

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