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Під Києвом поліцейський влаштував ДТП. Є загиблі

Андрій Котенський

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Під Києвом 32-річний поліцейський на власному авто Volkswagen Passat здійснив смертельне зіткнення з легковиком «ЗАЗ-Таврія». У результаті аварії загинуло двоє молодих людей. Про це повідомила поліція Київщини на своїй сторінці у Facebook.

За даними правоохоронців, ДТП трапилася 4 грудня близько 23.00.

Також відомо, що 32-річний поліцейський, їхав в напрямку села Нові Петрівці, коли здійснив зіткнення з автомобілем «ЗАЗ-Таврія».

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В результаті аварії 23-річний пасажир, який перебував в салоні «ЗАЗ-Таврія», загинув на місці події, а 23-річний водій і 22-річна пасажирка госпіталізовані. Згодом від отриманих травм потерпіла померла у лікарні.

Водія «Volkswagen Passat» було доправлено до медичного закладу для проведення експертизи на стан алкогольного сп’яніння. Про її результат правоохоронці не повідомляють.

Однак поліцейського було затримано. Співробітники Державного бюро розслідувань з’ясовують всі обставини даного ДТП.

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