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Пентагон підтвердив готовність США допомогти Україні захиститись від РФ

Андрій Котенський

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США готові забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб вона мала змогу захищати свою територію. Про це повідомив піністр оборони США Ллойд Остін на конференції у фонді Рональда Рейгана, пише Українська правда.

Остін вкотре заявив про стурбованість Вашингтона тим, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Він сказав, що США готові «надати допомогу Україні у захисті її суверенної території».

За його словами, Сполучені Штати готові забезпечити Київ тим, що необхідно для захисту.

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Остін зазначив, що для цього Сполучені Штати шукатимуть різні форми підтримки, наголосивши, що в нинішній ситуації «існує простір для дипломатії та роботи лідерів», однак не став повідомляти деталі.

Раніше повідомлялося, що Росія розглядає план захопити дві третини території України.

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