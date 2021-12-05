Пентагон підтвердив готовність США допомогти Україні захиститись від РФ

США готові забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб вона мала змогу захищати свою територію. Про це повідомив піністр оборони США Ллойд Остін на конференції у фонді Рональда Рейгана, пише Українська правда.

Остін вкотре заявив про стурбованість Вашингтона тим, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Він сказав, що США готові «надати допомогу Україні у захисті її суверенної території».

За його словами, Сполучені Штати готові забезпечити Київ тим, що необхідно для захисту.

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Остін зазначив, що для цього Сполучені Штати шукатимуть різні форми підтримки, наголосивши, що в нинішній ситуації «існує простір для дипломатії та роботи лідерів», однак не став повідомляти деталі.

Раніше повідомлялося, що Росія розглядає план захопити дві третини території України.

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