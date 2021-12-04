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У Львові попрощалися кіборгом Олександром Бондарем

Андрій Котенський

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У суботу, 4 грудня, у Львові перепоховали останки Олександра Бондара, який загинув 2015 року під час оборони Донецького аеропорту.

Зранку з Олександром Бондарем попрощались у 80-тій окремій десантно-штурмовій бригаді.

Чин похорону відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла УГКЦ.

Кіборга поховали на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань № 76.

Як відомо Олександр Бондар народився 2 вересня 1968 року у Львові. Був старшим сержантом, призваний на службу в серпні 2014 року під час мобілізації у Збройних силах України.

Зник безвісті 20 січня 2015 року під час оборони аеропорту Донецька. За свідченнями побратимів, він пішов дивитися чи є можливість вибратися з терміналу, після чого зник.

Похований – 6 листопада 2015 року у м. Дніпро, Краснопільське кладовище, участок № 79, ряд № 13, місце 5, актовий запис 8363.

Указом Президента України № 177/2020 від 12 травня 2020 року, «За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України», нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Фото: Роман Балук

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