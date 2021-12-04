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Синоптики попереджають про ожеледицю на Львівщині

Андрій Котенський

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За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту Львову та області 4 – 5 грудня на дорогах буде ожеледиця. Усіх учасників дорожнього руху закликають бути обачними. Про це львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними Sinoptik.ua у горах сніжитиме. Нна вечір суботи у Львові очікується до 4 градусів морозу. Натомість у неділю та понеділок місту прогнозують близько 0 градусів та сніг з дощем.

Всі комунальні підприємства Львова, що можуть бути задіяні у прибиранні вулично-дорожньої мережі, переведені в режим цілодобового чергування. За необхідності, техніка виїжджає для посипання протиожеледними матеріалами магістральних вулиць, підйомів, мостів.

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У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, громадян закликають повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.

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