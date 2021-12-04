ДТП у селі Плав’я заблокувала трасу Київ–Чоп

У суботу, 4 грудня, у селі Плав’я не розминулися вантажівка з легковиком. Через аварію рух трасою Київ–Чоп заблоковано. Про це повідомили у Telegram-каналі патрульної поліції Львівщини.

За даними патрульних, у зіткненні постраждала жінка.

«Біля населеного пункту Плав’я сталося зіткнення між вантажівкою та легковим автомобілем. Попередньо, одна потерпіла. Серйозні ускладнення в русі», – йдеться у повідомленні.

Реклама партнерів

ОНОВЛЕНО. Станом на 18:10 год, частково відновлено рух легкових транспортних засобів, що відбувається у реверсному режимі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.