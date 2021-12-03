В аеропорту «Львів» затримали польок з рекордною кількістю золота та валюти

У четвер, 2 грудня, у Львівському аеропорту в двох польок знайшли ювелірні вироби та валюту на суму 15 мільйонів гривень. Про це йдеться на сторінці Львівської митниці у Facebook.

Двоє жінок віком 53 та 67 років, які планували вилетіти до Туреччини рейсом «Львів-Стамбул», для проходження митного контролю обрали смугу «зелений коридор. Однак, під час перевірки багажу у них виявили 125,7 тисяч доларів, 374,8 тисяч євро та майже 1,7 кг ювелірних виробів з металу жовтого кольору, схожого на золото.

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Кошти та ювелірні прикраси вилучать, відповідно до протоколу про порушення митних правил.

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Фото, відео: Facebook/Львівська митниця