Українці зможуть побачити зорепад зі 100 метеорів на годину

Цьогоріч 14 грудня в Україні можна буде побачити зорепад зі 100 метеорів за годину. Саме тоді відбудеться пік метеорного потоку Гемініди, повідомляють у Національній академії наук України.

Побачити таке природне явище українці зможуть за сприятливих погодних умов. Найкраще спостерігати це явище близько 03:00, коли Місяць уже зайде за обрій.

«Можна буде помилуватися чудовою картиною зимових сузір’їв (Оріона, Тельця, Візничого й інших), прикрашеною інтенсивним «зорепадом», адже, за прогнозами, впродовж години вилітатиме близько 100 метеорів», – каже астроном Головної астрономічної обсерваторії НАН Іван Крячко.

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Фото: Національна академія наук України