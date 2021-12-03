У Львові розшукують жінку, яка вийшла на прогулянку з собакою та зникла

У Львові другу добу розшукують 35-річну Дергабузову Марію, яка у четвер, 2 грудня, вийшла з собакою на прогулянку та зникла безвісти. Про це на своїй сторінці у Facebook пише пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.

35-річна львів’янка, близько 14:30 вийшла з дому поблизу танкового заводу, що на вулиці Стрийській у Львові.

Як йдеться у повідомленні, жінка пішла з собакою на прогулянку та на цей час її місцеперебування невідоме. Собака повернулася під будинок сама, кажуть сусіди.

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Також пошуково-рятувальна волонтерська асоціація зазначає, що жінка потребує медичної допомоги.

Прикмети зниклої: 170-175 см зросту, худорлявої тілобудови, довге волосся темно-русого кольору, була одягнена у куртку пісочного кольору, спортивний костюм чорного кольору та кросівки.

Усім, кому відоме місцеперебування зниклої, просять повідомляти на безплатну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.

На фото собака зниклої, яка повернулася під будинок без господарки