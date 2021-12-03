Неможливе можливо! Українські зірки та клієнти мережі «АТБ» допомогли зібрати онкохворим дітям майже 30 млн грн

Другий рік поспіль торговельна мережа «АТБ-Маркет», що є найбільшою в країні за багатьма показниками, об’єднує мільйони українців навколо соціальної проблеми, для вирішення якої життєво необхідна підтримка патріотичного бізнесу. Йдеться про допомогу онкохворим дітям.

Щороку більш ніж тисяча українських родин дізнається, що їхній дитині доведеться важко боротися за життя. Звісно, сучасна медицина здатна творити дива. У розвинених країнах Євросоюзу більш ніж 80% малят з діагнозом «рак» виходять із цієї битви переможцями. На жаль, в українських реаліях про такі показники поки що можна тільки мріяти, оскільки ефективність лікування онкозахворювань вимагає не тільки таланта медиків, але й сучасного медобладнання, а також дорогих препаратів. Для багатьох українських батьків такі суми є неймовірно великими, так само як і вітчизняна медична система не завжди має ресурси для настільки серйозних процесів лікування та реабілітації. Але надія є – і вона реальна!

Як часто відбувається в таких непростих ситуаціях, свою роль – як фінансову, так і об’єднувальну – відіграє патріотичний бізнес. Наприкінці осені поточного року відбувся уже другий сезон безпрецедентної за масштабом і соціальною значущістю акції від Всеукраїнського благодійного фонду «АТБ», торговельної компанії «АТБ-Маркет» і фонду «Таблеточки» — «Мене це стосується. А тебе?».

У межах проєкту, який проходив на базі майже 1300 супермаркетів «АТБ» у всіх 24 областях країни, для допомоги онкохворим дітям усього за чотири тижні вдалося зібрати вражаючу суму – 29,5 мільйона гривень. Для порівняння: це майже в три рази перевищує результати аналогічного благодійного проєкту, реалізованого рік тому. І це ще не все. У корпорації вирішили трохи продовжити цей проєкт.

«Ми продовжили продаж спеціальних благодійних товарів і плануємо зібрати в результаті понад 30 мільйонів гривень. Зібрані кошти будуть спрямовані на термінові потреби онкохворих дітей та інфраструктурні зміни в регіональних онкоцентрах. Це кошти, які подарують дітям з онкозахворюваннями шанс на якісне лікування й одужання.

Ми вдячні всім, хто став частиною цієї неймовірної історії… Окрема подяка всій команді благодійного фонду «Таблеточки». Кожному співробітникові 1293 магазинів нашої мережі й усьому офісному персоналу «АТБ-Маркет»! Кожному нашому покупцеві, який придбавав спеціальні благодійні товари та товари партнерів, позначені спеціальними цінниками! Дякую вам усім!

Тільки системно займаючись благодійністю, ставлячи максимальні цілі, формуючи широку команду однодумців, можна досягати неймовірних результатів і реалізовувати найамбітніші проєкти!» — написав на своїй сторінці у Facebook Борис Марков, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ».

Цією осені взяти участь в акції та збільшити шанси малят на одужання мав можливість кожен українець. Станом на цей час кількість постійних клієнтів торговельної мережі «АТБ-Маркет» перевищує чотири мільйони осіб. За статистикою, майже 97% громадян України хоча б один раз відвідували комфортні інноваційні дискаунтери «АТБ».

Для участі в акції треба було протягом місяця придбати за символічну суму благодійні товари (цукерки, шоколадки, вологі серветки тощо). Також в акції брали участь товари, надані партнерами проєкту, серед яких такі відомі бренди, як Pepsi, Lay’s, Yarych, «Водный мир», Roshen, SPLAT, «Хрещатик», «Каштан», MacCoffee, Jacobs, «Щедрий Дар», Huggies, «Малятко», Start!, Henkel, P&G, «Суши повар», Hokkaido club, Izobiliti, «Хрус team», Levada, Kotex, «Фрекен Бок», КОМО, Nivea, «Машенька», Milka, «Бон Буассон», Carte Nоire.

Також партнерами благодійної акції стали інші представники українського бізнесу — рекламне агентство «Leo Burnett Ukraine», відеопродакшн повного циклу «Contrabas video production», медіаагентство «OMD Media Group», агентство FFFACE.ME, агентство з роботи із інфлюенсерами «Why not? Enot».

«Всеукраїнський благодійний фонд «АТБ» разом із найбільшою мережею супермаркетів України «АТБ-Маркет» дали можливість мільйонам українців долучитися до благодійності та подарувати дітям з онкозахворюваннями шанс на якісне лікування й одужання. Ми вдячні кожному, хто став частиною цієї неймовірної історії: команді «АТБ», брендам-партнерам, агентствам, зіркам та їхнім командам, кожному українцеві, що купував гарні товари… Завдяки таким масштабним благодійним проєктам і участі кожного з нас стають можливими системні зміни, що поліпшують статистику лікування від раку в дитячому віці», — розповіла директорка зі стратегічних партнерств фонду «Таблеточки» Світлана Пугач.

Нагадаємо, що БФ «Таблеточки» працює в чотирьох основних напрямках: адресна допомога українським родинам, системна допомога дитячим онкологічним відділенням, захист прав дітей і професійний розвиток медперсоналу. З моменту заснування Фонду (в 2011 році) адресну допомогу одержали більш як 5000 українських родин. Сьогодні під опікою «Таблеточок» перебувають 500 українських дітей і 21 онкологічне відділення по всій Україні.

Варто також сказати, що нинішній благодійний проєкт став рекордним і за кількістю залучених українських зірок. Як зазначено в релізі компанії, активну участь у реалізації благодійної ініціативи взяли Олег Винник, Ольга Сумська, Наталя Могилевська, Ганна Тринчер, Богдан Шелудяк, Ектор Хіменес-Браво, Jerry Heil, Оля Полякова, Ганна Буткевич, Володимир Остапчук, Злата Огневич, DZIDZIO, KAZKA.

Причому, зірки долучилися до проєкту, щиро бажаючи допомогти та не вимагаючи гонорарів. Також благодійну акцію «АТБ» підтримали 28 українських спортсменів і блогерів, серед яких Олександр Усик та Еліна Світоліна.

«Це не перша благодійна акція, яку реалізує наш фонд. Але цього року саме ця – особлива й відповідальна. І за масштабом її проведення, і за залученням до неї великої кількості українських зірок, а головне, за неймовірно важливою місією – допомогою онкохворим дітям, що потребують термінового лікування. Ми щиро вдячні всім нашим партнерам, кожному покупцеві, хто не залишився осторонь, підтримував і брав активну участь у реалізації нашої спільної із благодійним фондом «Таблеточки» ініціативи. Сьогодні ми всі побачили, що допомагати – це дійсно просто, особливо коли це стосується кожного з нас», – підкреслив директор Всеукраїнського благодійного фонду «АТБ» Сергій Демченко.

Багаторічний лідер і драйвер української галузі ритейлу корпорація «АТБ» уже неодноразово доводила, що немає нічого неможливого. Для вирішення навіть найскладнішого завдання потрібно лише згуртувати мільйони громадян навколо загальної проблеми. Благодійність в «АТБ» є пріоритетним напрямком разом із динамічним розвитком флагмана корпорації — роздрібної мережі супермаркетів «АТБ-Маркет».

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