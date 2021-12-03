«Колекторський» закон: НБУ призупинив ліцензію компанії через скарги

Національний банк вперше призупинив ліцензію колекторської компанії через скарги споживачів. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Так, НБУ зафіксував порушення закону щодо взаємодії колекторів зі споживачами у ТОВ «Кредитпромінвест» та ТОВ «ФК «Преміум актив». Йдеться про порушення вимог етичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості.

При цьому, НБУ вже тричі за рік накладав штрафи на «Кредитпромінвест» за порушення вимог етичної поведінки. Фінустанова вчинила аналогічне порушення, що є систематичним, зазначають у регуляторі.

Відтак за чергове порушення НБУ тимчасово зупинив дію всіх ліцензій компанії. Причина – систематичність порушень та обсяг звернень громадян щодо неетичної поведінки.

Реклама партнерів

З дати призупинення ліцензій та до ухвалення НБУ рішення про їхнє поновлення компанія втрачає право, зокрема, укладати або продовжувати договори про надання послуг із клієнтами щодо виду фінпослуг, на провадження яких були видані ліцензії.

Щодо «Преміум активу», то Нацбанк наклав на компанію максимальний штраф у 102 тисячі грн з тих же причин – систематичність та обсяг звернень громадян.

Нагадуємо, 14 липня 2021 року, набули чинності більшість норм так званого закону про колекторів. Представники цього бізнесу будуть вимушені легалізувати свою діяльність. Щоб не залишитися «за бортом», колекторам доведеться подати в НБУ документи для включення у відповідний реєстр. Ті, хто пройдуть через це горнило, зіткнуться з новими, цивілізованими правилами роботи зі стягнення боргів.