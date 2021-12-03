Як правильно вибирати шкіряні браслети? Корисні поради від «Онікс»

Поєднання декількох матеріалів для виготовлення прикрас вже давно стало популярним трендом. Завдяки цьому в скринці модниць з’являються неймовірні аксесуари. Серед них особливо потрібно відзначити вироби на руку.

Стильні шкіряні браслети зможуть вигідно доповнити будь-який образ. Вам залишається лише уважно роздивитись асортимент і вибрати найкращий варіант. Для цього «Онікс» допоможе з підказками, щоб потім не жалкувати про придбання.

Як правильно підбирати шкіряні аксесуари?

Ювеліри постійно розширюють асортимент різноманітними пропозиціями. Це допоможе вигідно поповнити скриньку. Просто під час вибору проявіть трохи уважності.

Який саме браслет вас цікавить? Це може бути шкіряна стрічка чи плетена косичка. Також вирішіть з дорогоцінним металом. Він може бути лише на застібках чи ще по всій поверхні браслета.

Якого кольору має бути прикраса? Найпоширенішим відтінком вважається чорний. Також можна згадати про червоний колір. Досить оригінально виглядають сині аксесуари, хоча не варто забувати про інші відтінки. Це залежить від ваших побажань і від того, як часто збираєтесь носити прикрасу.

Визначтесь з розміром. Вам потрібно знати потрібну цифру. Пам’ятайте, що шкіра з часом може розтягуватись, тому браслет має чітко відповідати розміру.

Який саме дорогоцінний метал буде використано? Вибір буде між сріблом і золотом. Кожен з них виглядає чудово. Якщо віддаєте перевагу золоту, визначтесь з відтінком. Воно може бути червоним, жовтим чи білим. А ще не забудьте про пробу: 585 чи 750. Що стосується срібла, ту може бути покриття: чорніння, позолота, родіювання.

Вирішіть з застібкою. Від неї залежить зручність надягання та безпека носіння. Вона має бути досить міцною, щоб ви не загубили браслет. При цьому вона має бути зручною, оскільки досить часто браслет потрібно надіти самостійно.

У виборі ювелірних прикрас немає нічого складного. Вам лише потрібно чітко визначитись з потрібними критеріями. Це дозволить підібрати найкращі браслети та не пошкодувати про вибір. Разом з «Онікс» зможете втілити будь-які ідеї в життя та підкреслити бездоганний смак.

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