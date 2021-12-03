Через негоду 200 населених пунктів Львівщини залишились без світла

У п’ятницю, 3 грудня, у Львівській області через негоду без світла залишились близько двохсот населених пунктів. Про це йдеться на сторінці у Facebook «Львівобленерго».

Станом на 09:00 год. внаслідок негоди повністю знеструмлені 49 ліній електропередачі напругою 6-10 кВ та 12 – частково. Відтак 121 населений пункт знеструмлений повністю та 92 – частково у:

Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська, Турківська частина),

Південному РЕМ (Сколівська, Стрийська, Бориславська, Дрогобицька част.),

Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська, Жидачівська част.),

Західному РЕМ (Яворівська част.),

Північному РЕМ (Кам’янка-Бузька част.),

Східному РЕМ (Бродівська част.).

Аби відновити електропостачання працюють 67 бригад ПрАТ «Львівобленерго» та 100 одиниць техніки.

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