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Через негоду 200 населених пунктів Львівщини залишились без світла

Ольга Денисяка

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У п’ятницю, 3 грудня, у Львівській області через негоду без світла залишились близько двохсот населених пунктів. Про це йдеться на сторінці у Facebook «Львівобленерго».

Станом на 09:00 год. внаслідок негоди повністю знеструмлені 49 ліній електропередачі напругою 6-10 кВ та 12 – частково. Відтак 121 населений пункт знеструмлений повністю та 92 –  частково у:

  • Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська, Турківська частина),
  • Південному РЕМ (Сколівська, Стрийська, Бориславська, Дрогобицька част.),
  • Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська, Жидачівська част.),
  • Західному РЕМ (Яворівська част.),
  • Північному РЕМ (Кам’янка-Бузька част.),
  • Східному РЕМ (Бродівська част.).

Аби відновити електропостачання працюють 67 бригад ПрАТ «Львівобленерго» та 100 одиниць техніки.

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