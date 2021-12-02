Відкрився перший бізнес-кампус в інноваційному парку LvivTech.City у Львові 

В інноваційному парку LvivTech.City відкрився перший бізнес-кампус. У пʼятиповерховій «зеленій будівлі» площею 18 800 м² отримають робочі місця більше 1000 працівників компаній-резидентів.

Перший у західній Україні інноваційний парк LvivTech.City створюється за філософією «Живи – Працюй – Навчайся – Відпочивай» в єдиному місці. Він міститиме житлову та офісну частину класу А, та усю необхідну для життя інфраструктуру – зелені зони відпочинку та спортмайданчики, велосипедні доріжки, кафе та торгову галерею, тренажерні зали, тощо.

LvivTech.City розташовується навпроти Стрийського парку. Вдала мальовнича локація, територіальна близькість до основних ресурсів міста, та органічна інтеграція до транспортної системи забезпечують для резидентів та майбутніх мешканців інноваційного парку зручність та темп, що не втрачається.

В01 – перший бізнес-кампус проєкту, на його пʼяти поверхах загальною площею 18 800 м² та орендною 11 500 м² будуть працювати більше 1000 співробітників компаній-резидентів з ІТ та сфери креативної економіки. Підземний паркінг у В01 розраховано на 114 місць для автівок і 68 місць для велосипедів і мотоциклів, тут також встановлено зарядки для електротранспорту.

Родзинкою першої офісної будівлі LvivTech.City є експлуатована покрівля. Тут розташована затишна тераса з видом на улюблене місце львів’ян – мальовничий Стрийський парк. У теплий сезон резиденти зможуть вільно використовувати її як зону для відпочинку з надихаючим краєвидом, а також для проведення заходів, джаз-вечірок, корпоративних тімбілдінгів, тощо.

Першим орендарем LvivTech.City став транснаціональний оператор офісних приміщень IWG, відкриття його коворкінгу Spaces (2700 м²) заплановано на ІІ квартал 2022 року. Це – перший коворкінг Spaces в Україні, розташований поза Києвом. Резиденти коворкінгу матимуть доступ до глобальної мережі IWG в Україні та по всьому світі (3300 локацій), що надасть унікальну можливість фактично мати офіс у будь-якій точці світу.

Щоб приєднатись до екосистеми інноваційного парку та стати орендарем LvivTech.City, достатньо залишити заявку на сайті, або зв’язатись у будь-який зручний спосіб.

Наступний етап розвитку львівського інноваційного парку – старт будівництва і продажів житлового кварталу у 2022 році, та масштабне відкриття LvivTech.City навесні наступного року.

Нагадаємо, інноваційний парк LvivTech.City став найкращим багатофункціональним девелоперським проєктом в Україні за версією міжнародної премії European Property Awards 2020-2021. Всі об’єкти LvivTech.City будуються за стандартами «зеленого» будівництва LEED (Leadership in Energy and Environmental Design,) та BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), які дозволяють суттєво зменшити вплив на довкілля на етапах будівництва та експлуатації.

Реалізацією та розвитком проєкту займається девелоперська компанія UDP.

℗