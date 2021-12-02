Потрійна ДТП біля Городка заблокувала рух трасою Львів – Шегині

Зранку 2 грудня біля Городка у Львівському районі сталась потрійна ДТП. Внаслідок аварії заблокований рух трасою Львів – Шегині. Про це в Телеграм-каналі повідомила Патрульна поліція Львівщини.
Зазначається, що зіткнулись три автомобілі. Внаслідок зіткнення постраждали двоє людей.
Наразі рух частково ускладнений. Патрульні організовують реверсний рух авто.
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Фото: патрульна поліція
Ольга Денисяка