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Потрійна ДТП біля Городка заблокувала рух трасою Львів – Шегині

Ольга Денисяка

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Зранку 2 грудня біля Городка у Львівському районі сталась потрійна ДТП. Внаслідок аварії заблокований рух трасою Львів – Шегині. Про це в Телеграм-каналі повідомила Патрульна поліція Львівщини.

Зазначається, що зіткнулись три автомобілі. Внаслідок зіткнення постраждали двоє людей.

Наразі рух частково ускладнений. Патрульні організовують реверсний рух авто.

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Фото: патрульна поліція

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