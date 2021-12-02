Де у Львові та Рудному 2 грудня не буде світла

У четвер, 2 грудня, через ремонтні роботи вулиці Львова та Рудного залишаться без світла. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.
Так, з 9:00 до 17:00 без електроенергії у Львові будуть вулиці:
- В. Великого 105,109,11,113.
З 9:00 до 17:00 без електроенергії у Рудно будуть вулиці:
- Лісна – всі,
- Петлюри – всі,
- Підкови – всі,
- Камяна – всі,
- Пілявського – всі,
- Новоселів – всі,
- Виговського – всі,
- Яворницького – всі,
- Шашкевича – всі,
- Проектна – всім,
- Коновальця – всі,
- Вербицького – всі,
- Марченка – всі,
- Шухевича – всі,
- Сірка – 1-7,12,14.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Фото – з мережі Інтернет
Аліса Белей