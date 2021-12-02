Де у Львові та Рудному 2 грудня не буде світла

У четвер, 2 грудня, через ремонтні роботи вулиці Львова та Рудного залишаться без світла. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Так, з 9:00 до 17:00 без електроенергії у Львові будуть вулиці:

В. Великого 105,109,11,113.

З 9:00 до 17:00 без електроенергії у Рудно будуть вулиці:

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Лісна – всі,

Петлюри – всі,

Підкови – всі,

Камяна – всі,

Пілявського – всі,

Новоселів – всі,

Виговського – всі,

Яворницького – всі,

Шашкевича – всі,

Проектна – всім,

Коновальця – всі,

Вербицького – всі,

Марченка – всі,

Шухевича – всі,

Сірка – 1-7,12,14.