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Де у Львові та Рудному 2 грудня не буде світла

Аліса Белей

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У четвер, 2 грудня, через ремонтні роботи вулиці Львова та Рудного залишаться без світла. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Так, з 9:00 до 17:00 без електроенергії у Львові будуть вулиці:

  • В. Великого 105,109,11,113.

З 9:00 до 17:00 без електроенергії у Рудно будуть вулиці:

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  • Лісна – всі,
  • Петлюри – всі,
  • Підкови – всі,
  • Камяна – всі,
  • Пілявського – всі,
  • Новоселів – всі,
  • Виговського – всі,
  • Яворницького – всі,
  • Шашкевича – всі,
  • Проектна – всім,
  • Коновальця – всі,
  • Вербицького – всі,
  • Марченка – всі,
  • Шухевича – всі,
  • Сірка – 1-7,12,14.

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Фото – з мережі Інтернет

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