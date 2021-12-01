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У центрі Києва мітингують: перекритий урядовий квартал

Андрій Котенський

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В середу ввечері на Майдані Незалежності відбувається мітинг присвячений революційним подіям 1 грудня 2013 го року, пише Українська правда.

Люди прийшли на Майдан до стели Незалежності, з кожною хвилиною натовп більшає. Організатори встановили сцену і звукову апаратуру. Зі сцени планується виступ громадських активістів, учасників Революції Гідності, організаторів.

Станом на 19:00 на Майдані та Хрещатику зібрались близько 2 тисяч людей.

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За правопорядком слідкуватиме поліція та Нацгвардія – офіційно працюють понад 4,5 тисячі силовиків.

У зв’язку із заходами, поліція частково перекрила урядовий квартал. На перетині Інститутської та Садової кордон поліції, пускають людей, лише оглянувши особисті речі. До вулиці Банкової прохід відкритий.

Біля Головпоштамту в районі Хрещатику збираються молодики в масках.

Як відомо, 26 листопада під час зустрічі президента Володимира Зеленського із журналістами глава держави заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні і що в це питання готовий включитися олігарх Рінат Ахметов.

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко заявив, що 1 грудня «готуються якісь підвози»людей до Києва і що мешканцям України пропонують по тисячі гривень/день за участь у «держперевороті».

Фото: Українська правда

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